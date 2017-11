LG V30-smartphone komt begin december uit voor 899 euro

LG brengt de V30-smartphone begin december uit in Nederland voor 899 euro. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Eerder zei de Zuid-Koreaanse telefoonmaker dat het toestel voor het einde van het jaar zou verschijnen.

De LG V30 zal in Nederland een adviesprijs meekrijgen van 899 euro, zo zegt LG. Daarmee ligt de adviesprijs 150 euro hoger dan die van de G6, die in Nederland oorspronkelijk uitkwam voor een prijs van 749 euro. De prijs ligt in lijn met de Pixel 2 XL van Google, die komende week verschijnt voor 939 euro. De V30 en Pixel 2 XL hebben allebei een oledscherm van 6" met een resolutie van 2880x1440 pixels en beide displays komen uit de fabriek van LG.

LG presenteerde de V30 begin september als opvolger van de V20 van vorig jaar. Toen publiceerde Tweakers ook een preview van de telefoon. De V30 is de eerste LG-smartphone met de Snapdragon 835 van Qualcomm, de soc die dit jaar in veel high-end Android-smartphones zit.

Verder legt LG zich met de V30 toe op uitgebreide opties op het gebied van audio en video. Zo zit in de V30 een quad-dac en levert LG de telefoon met oortjes van B&O Play. Op videogebied zijn er uitgebreide filters voor kleurcorrectie in de video-app te vinden, naast opties als 'point zoom', waarbij de camera langzaam inzoomt op een gewenst punt.

Terugkijken: videopreview LG V30