Sony komt in 2018 met 150-megapixelsensor voor middenformaatcamera's

Sony heeft de eerste details online gezet van de IMX411, een cmos-sensor met een resolutie van 150 megapixel die snel genoeg is om ook in 4k-resolutie te filmen. De sensor is bedoeld voor middenformaatcamera's. Momenteel heeft Sony al 100- en 50-megapixelvarianten.

De nieuwe IMX411 is een bsi-sensor, met een backside illuminated-opbouw, waarbij de metalen bedradingslagen onder het lichtgevoelige oppervlak liggen. De meeste sensoren van Sony hebben al zo'n bsi-ontwerp, maar de huidige middenformaatsensoren nog niet. Het is een sensor met een diagonaal van 66,7mm en afmetingen van 53,7x40,4mm.

Door het bsi-ontwerp kan de sensor snel uitgelezen worden en daardoor is de IMX461 in staat om alle pixels met een snelheid van 4fps te verwerken bij een kleurdiepte van 14 bit. Bij een 4k2k-resolutie en een kleurdiepte van 12 bit is 30fps mogelijk. Middenformaatcamera's die de nieuwe chip krijgen, zouden dus in 4k-resolutie kunnen filmen met die snelheid. Een 8k4k-resolutie is mogelijk bij 16fps.

De IMX411-sensor met een resolutie van 150 megapixel heeft dezelfde afmetingen als de huidige IMX211-chip. Die sensor zit in de PhaseOne XF 100MP-middenformaatcamera. Mogelijk komt die fabrikant volgend jaar met een nieuw model, waarin de nieuwe sensor zit. Sony heeft zelf nog geen middenformaatcamera uitgebracht.

Sony komt ook met een nieuwe 100-megapixelsensor, de IMX461 met afmetingen van 43,8x32,9mm. Dit is de opvolger van de IMX161, de 50-megapixelsensor die momenteel gebruikt wordt in bijvoorbeeld de Fuijfilm GFX 50s en Hasselblad X1D-50c. De nieuwe chip heeft een veel hogere resolutie en is eveneens een bsi-cmos, die 4k-video mogelijk maakt. Wanneer in 2018 de nieuwe sensoren beschikbaar komen voor fabrikanten, is nog niet bekend.

Sensor IMX211 IMX411 IMX461 Sensordiagonaal Type 4.2 (66.7mm) Type 4.2 (66.7mm) Type 3.4 (55mm) Resolutie 100 megapixel 150 megapixel 100 megapixel Pixelgrootte 4,6µm 3,76µm 3,7µm Framerate All-pixels/2.0fps@14bit

4k2k/30fps@12bit All-pixels/4.0fps@14bit

4k2k/30fps@12bit

8k4k/16fps@12bit All-pixels/6.0fps@14bit

4k2k/30fps@12bit

8k4k/18fps@12bit

Verder heeft Sony enkele details online gezet van de IMX533, dat is een vierkante 1"-sensor met een 9-megapixelresolutie. Ook dit is een bsi-cmos en de chip is bedoeld voor beveiligingscamera's en 360-gradencamera's. De volledige resolutie van 3000x3000 pixels kan met 60fps uitgelezen worden bij een kleurdiepte van 12 bit. Bij 14 bit is dat 30fps. De chip werkt met elektronische beeldstabilisatie, die werkt aan de hand van data uit een gyroscoop.

Voorbeelden van toepassingen voor Sony IMX533-sensor