Fujifilm heeft alle details over zijn spiegelloze middenformaatcamera met 51-megapixelsensor bekendgemaakt. Het toestel is vanaf februari te koop en gaat in de VS 6499 dollar kosten. Samen met de camera komen er drie objectieven op de markt.

De Fujifilm GFX 50S maakt gebruik van een nieuwe G-lensvatting, die groot genoeg is om ruimte te bieden aan de sensor met afmetingen van 44x33mm. De beeldchip heeft een oppervlak dat 1,7x zo groot is als dat van fullframe-camera's.

De lichtgevoeligheid is 100 tot 12.800 iso, maar dat kan digitaal worden uitgebreid tot maximaal 102.400 iso. Het toestel schiet foto's met een resolutie van maximaal 8256x6192 pixels en doet dat met drie beelden per seconde. Voor autofocus maakt de camera gebruik van 117 focuspunten op de sensor die werken met contrastdetectie.

Net als de camera's in de X-serie van Fujifilm is de GFX 50S een model zonder spiegel. Daarom heeft het toestel geen optische zoeker, maar een elektronische variant. Bij de middenformaatcamera is dat een oledzoeker met een resolutie van 3,69 miljoen beeldpunten. De zoeker kan gekanteld worden zodat het mogelijk is om van bovenaf in de camera te kijken en ook is de evf los te halen van de camera. Achterop de body zit een 3,2"-kantelscherm met 2,36 miljoen beeldpunten. De behuizing is afgedicht tegen stof en vocht en weegt inclusief accu, maar zonder lens, 740 gram.

Samen met de camera brengt Fujifilm drie objectieven uit: een 32-64mm f/4-zoomlens, 120mm f/4 Macro en een 63mm f/2.8. Omgerekend naar kleinbeeldfullframe-equivalent komen de brandpuntsafstanden overeen met ongeveer 25-50mm, 95mm en 50mm. Aan het eind van het jaar komen er nog drie objectieven bij: dat zijn de 110mm f/2, 45mm f/2.8 en 23mm f/4.

Fujifilm kondigde de camera aan tijdens de Photokina in september vorig jaar. Destijds waren nog niet alle details bekend en meldde de fabrikant ook nog geen prijs. Nu is er ook nog geen europrijs bekend, maar volgens DPreview gaat de camera 6499 dollar kosten in de VS en is de prijs 6199 pond in het Verenigd Koninkrijk. Eerdere geruchten spraken over een adviesprijs van 6999 euro.