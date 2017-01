Door Julian Huijbregts, donderdag 19 januari 2017 07:56, 15 reacties • Feedback

LG heeft uitnodigingen naar de pers gestuurd voor de aankondiging van de G6-smartphone. Het nieuwe topmodel van de Zuid-Koreaanse fabrikant zal op 26 februari onthuld worden op het Mobile World Congress. De telefoon krijgt een scherm met een verhouding van 18:9.

Een afbeelding van de uitnodiging is te zien op de Zuid-Koreaanse website EPNC. Daarin staat dat LG op 26 februari om 12.00 uur 's middags een aankondiging doet in Barcelona. De uitnodiging heeft een verhouding van 2:1 en ook de tekst 'zie meer, speel meer', hint naar het bredere schermformaat.

LG Display kondigde eerder al het scherm aan dat gebruikt zal worden in de G6-smartphone. Het gaat om een ips-lcd met een diagonaal van 5,7" en een resolutie van 2880x1440 pixels. De beeldverhouding van 18:9, ofwel 2:1, is anders dan de 16:9-schermen op de meeste smartphones. Daardoor is de G6 langer dan andere 5,7"-toestellen, maar ook smaller.

In tegenstelling tot de LG G5, zal het nieuwe topmodel geen halfmodulaire behuizing hebben. Dat bevestigde de fabrikant begin januari, nadat daar al langere tijd geruchten over gingen. Vorige week plaatste LG een promotiefilmpje, waarin mensen vertellen over hun ideale smartphone. Daarin passeren opmerkingen als waterdicht, comfortabel vasthouden en groot scherm. Daaruit is op te maken dat de G6 een behuizing zal hebben die waterbestendig is.

Het is niet de eerste keer dat LG een telefoon met een afwijkende beeldverhouding maakt. In 2009 zette de Zuid-Koreaanse fabrikant een nog breder 21:9-scherm in de LG NewChocolate.