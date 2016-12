Door Julian Huijbregts, woensdag 28 december 2016 11:00, 44 reacties • Feedback

Renders van de LG G6 tonen een smartphone die geen halfmodulaire behuizing heeft. LG introduceerde dat concept bij de G5, die een behuizing heeft waarvan de onderkant is te verwijderen en een andere module geplaatst kan worden.

De renders zijn volgens smartphonelekker @OnLeaks gebaseerd op cad-bestanden afkomstig uit een fabriek. Het ontwerp bevat net als de LG G5 twee camera's en een vingerafdrukscanner aan de achterkant, maar de mogelijkheid om de onderste helft van de behuizing te verwijderen, is er niet meer.

Het ontwerp is 8,3mm dik op het punt waar de cameramodules zitten, 148,8mm lang en 72,3mm breed. Volgens geruchten krijgt het toestel een Snapdragon 835-soc en een 5,3"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. Het scherm zou volledig vlak zijn, zonder afrondingen. De achterkant kan mogelijk niet van de behuizing gehaald worden.

Na de G5 bracht LG zijn V20-topmodel op de markt, zonder halfmodulaire behuizing. LG beloofde echter wel door te gaan met het concept. De renders van de LG G6 lijken aan te geven dat het nieuwe topmodel niet meer de mogelijkheid biedt om modules te verwisselen.

Mogelijk komt de LG G6 eind februari of begin maart uit. Volgens ETNews wil de Zuid-Koreaanse smartphonemaker zijn toptoestel sneller op de markt brengen in de hoop om meer exemplaren te verkopen. De LG G5 werd begin dit jaar aangekondigd op het Mobile World Congres in februari, maar lag pas in april in de winkels.

Het Zuid-Koreaanse ETNews kwam eerder al met het bericht dat de G6 geen modules krijgt en geen verwisselbare accu heeft, maar een waterdichte behuizing heeft. De mogelijkheid bestaat dat LG het concept nog toe zal passen in een andere smartphone.