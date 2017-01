Door Arnoud Wokke, dinsdag 10 januari 2017 11:53, 31 reacties • Feedback

LG Display heeft het scherm aangekondigd voor het komende 'vlaggenschip' van de Zuid-Koreaanse fabrikant, vermoedelijk de G6. Het gaat om een 2:1-scherm met een diagonaal van 5,7". De beeldverhouding wijkt af van eerdere smartphones van vrijwel alle fabrikanten.

LG zelf noemt de beeldverhouding 18:9, blijkt uit het persbericht dat PhoneArena onder zijn nieuwsbericht heeft gezet. Het gaat om een ips-lcd met een resolutie van 2880x1440 pixels, wat een scherpte oplevert van 564 pixels per inch. Daarmee ligt de scherpte op hetzelfde niveau als dat van de LG G5, met zijn 5,3"-scherm met 2560x1440 pixels.

Door het smallere scherm zal de behuizing vermoedelijk langer en minder breed zijn. Als de G6 dezelfde schermranden zou hebben als de G5, komt de behuizing uit op 16,1x7,3cm. De G5 is 14,9x7,4cm groot. De beeldverhouding is goed voor 'immersive viewing experiences', zo zegt de fabrikant. Ook moet het langere scherm het draaien van twee apps naast elkaar in landscape makkelijker maken. Het duidt het display aan als 'QHD+'.

Daarnaast heeft LG naar eigen zeggen diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo zou de toplaag 10 procent meer licht doorlaten, wat de zichtbaarheid in direct zonlicht moet verhogen. Het stroomverbruik zou 30 procent lager liggen. Ook beschikt het display over iets dat InTouch heet, wat de touch latency van het scherm moet verlagen.

LG heeft vaker gespeeld met beeldverhoudingen voor zijn telefoons. Het bracht enkele jaren geleden smartphones uit onder de naam Vu met 4:3-schermen, terwijl het in 2009 een toestel uitbracht met 21:9-display.

Het gebeurt vaker dat fabrikanten componenten van onaangekondigde topmodellen vroegtijdig presenteren. Dat gebeurt onder meer met schermen, processors, werkgeheugen en opslag.

Illustratie: links de reguliere LG G5, rechts hoe hij eruit zou zien met 5,7" 18:9-scherm