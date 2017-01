Door Sander van Voorst, dinsdag 24 januari 2017 07:33, 21 reacties • Feedback

Er is een nieuwe afbeelding online verschenen, die het definitieve ontwerp zou tonen van het aankomende G6-toestel van LG. Dit wordt op 26 februari onthuld. De smartphone zou bovendien op een Snapdragon 821-soc draaien in plaats van op de 835-variant.

De afbeelding is online gezet door The Verge. De site claimt dat het om de eerste afbeelding van het nieuwe toestel gaat. Zoals al eerder bekend was geworden, heeft de smartphone een 5,7"-scherm met een resolutie van 2880x1440 pixels en een beeldverhouding van 2:1. Op de afbeelding is te zien dat de G6 beschikt over smalle bezels en een afgerond ontwerp dat al te zien was op eerder verschenen renders. Volgens The Verge is het toestel volledig van glas en metaal, en heeft het een 3,5mm-aansluiting.

Forbes claimt informatie te hebben van een bron, waaruit blijkt dat het nieuwe LG-'vlaggenschip' draait op een Snapdragon 821-soc van Qualcomm. De reden voor deze keuze is dat de nieuwere Snapdragon 835 niet in grote hoeveelheden beschikbaar is totdat de release van de Samsung Galaxy S8 heeft plaatsgevonden, aldus de site. Dat Samsung voorrang heeft bij het integreren van de chip, zou niet verwonderlijk zijn omdat bekend is dat Qualcomm de chip bouwt op basis van het 10nm-procedé van Samsung.

LG heeft aangekondigd de G6-smartphone op het Mobile World Congress in Barcelona te willen onthullen. Het stuurde eerder een uitnodiging voor 26 februari.