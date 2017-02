Door Arnoud Wokke, woensdag 22 februari 2017 20:49, 14 reacties • Feedback

Er is een render online verschenen van de aankomende LG G6. De render toont de telefoon met een metalen ontwerp en een lang display met afgeronde hoeken. De render komt overeen met afbeeldingen die eerder verschenen van het toestel in hoesjes.

De render die techjournalist @evleaks online zette, toont de G6 in het zwart. Gezien de randen aan de zijkanten heeft Blass of zijn bron de afbeelding uitgeknipt uit een groter plaatje. Onder het scherm is een LG-logo te zien, terwijl de vingerafdrukscanner aan de achterkant zit. Aan de achterkant is ook de dubbele camera zichtbaar. De afneembare onderkant om modules in te schuiven ontbreekt op de afbeelding. Daarmee lijkt LG het half-modulaire concept van de G5 los te laten.

LG is al weken details aan het plaatsen over het aankomende toestel. Zo kwam het deze week al met informatie over de dubbele 13-megapixelcamera aan de achterkant. Ook zei de fabrikant al dat de Android-smartphone een quad-dac aan boord heeft voor audio en presenteerde het Zuid-Koreaanse bedrijf al het 2:1-scherm met een resolutie van 2880x1440 pixels dat in de G6 zit. Dat scherm maakt het onder meer mogelijk om vierkante foto's te schieten en die plaatjes vervolgens te bekijken zonder de camera-interface te verlaten; het camerabeeld staat dan boven in het scherm, terwijl de preview de onderste helft van het scherm inneemt.

De Zuid-Koreaanse smartphonemaker houdt zondag voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress een evenement in Barcelona waar het de G6 zal presenteren. Dat gebeurt rond de middag. Wanneer de telefoon zal uitkomen en hoeveel hij gaat kosten, is nog niet bekend.