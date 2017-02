Door Arnoud Wokke, woensdag 22 februari 2017 21:13, 9 reacties • Feedback

Huawei heeft in China de Honor V9 gepresenteerd. De telefoon heeft een 4000mAh-accu in een behuizing die net geen 7mm dik is. De Honor V9 heeft bovendien een dubbele camera die in staat is om 3d-modellen te maken, claimt de fabrikant.

Het maken van 3d-modellen kan doordat de twee cameralenzen de diepte van beelden kunnen inschatten en zo in 3d het beeld kunnen schetsen, zo is op te maken uit de informatie over de telefoon. Het Leica-merk dat Huawei wel op de P9 en Mate 9 zette, ontbreekt op de telefoon. Het gaat om twee 12-megapixelsensoren met een f/2.2-lens ervoor. De frontcamera heeft een maximale resolutie van acht megapixels en een f/2.0-lens.

Het toestel heeft een 5,7"-lcd met een resolutie van 2560x1440 pixels. Huawei gebruikt in de V9 dezelfde Kirin 960-soc als in de Mate 9, met vier Cortex A73-kernen op 2,4GHz en vier A53-kernen op 1,8GHz, gekoppeld aan een ARM Mali G71MP8-gpu en 6GB aan lpddr4-geheugen. De opslag heeft een grootte van 64GB.

De Android-telefoon is 157x77mm groot en 6,97mm dik. De telefoon weegt 184 gram. Hij gaat volgende week in de verkoop in China voor omgerekend vanaf ongeveer 360 euro. Of en wanneer de telefoon naar de Benelux zal komen, is vooralsnog onbekend. De voorganger Honor V8 kwam hier niet uit.

Huawei kondigde ook zijn eerste 360-gradencamera aan. De Honor VR-camera ondersteunt livestreamen en opnames met '3k'-resolutie, maar verder heeft de fabrikant geen details bekendgemaakt over het apparaat. Huawei heeft de camera gemaakt samen met fabrikant Insta360.