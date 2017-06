Honor 9 met dubbele camera komt uit in Europa voor 430 euro

Huawei-dochter Honor brengt zijn nieuwe topmodel uit in Europa. De Honor 9 met dubbele camera, 5,15"-scherm en Kirin 960-soc is te koop voor zo'n 430 euro. Het toestel verscheen eerder deze maand in China.

Honor brengt zijn smartphones via zijn eigen VMall-winkel aan de man in Europa. Daar staat dat het toestel 500 euro kost, maar nu is de prijs 429,90 euro. Het is niet duidelijk of de prijs later weer omhoog gaat. Het betreft de versie met 4GB geheugen en 64GB opslagruimte, Honor maakt ook een variant met 6GB ram, maar die is niet te vinden in de webwinkel.

Halverwege juni werd de Honor 9 aangekondigd in China. Destijds was nog niet bekend of en wanneer het toestel naar Europa zou komen. De smartphone heeft een 5,15"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en draait op de Kirin 960-soc, die ook in de Mate 9 en de P10 zit. Deze soc heeft vier Cortex A73- en vier Cortex A53-cores; de gpu is de Mali G71 MP8.

Het toestel heeft een dubbele camera in de vorm van een 12-megaxpixelcamera en 20-megapixelcamera. Die tweede camera heeft een zwart-witsensor en kan dus geen kleurenfoto's maken. Wel wordt de tweede camera ook gebruikt voor de portretmodus waarin een scherptediepte-effect wordt nagebootst. Aan de voorkant is een 8-megapixelcamera.

Het toestel bevat een vingerafdrukscanner aan de voorkant, een infraroodsensor en heeft een 3,5mm-koptelefoonansluiting en een usb-c-poort. De accu heeft een capaciteit van 3200mAh. Het toestel heeft een metalen frame en een glazen achterkant. Het glas is afgerond en ook het scherm aan de voorkant heeft afgeronde randen. Het scherm zelf is niet gebogen.

De Honor 9 draait op Android 7.0 met daar overheen de Emui 5.1-schil. Het gewicht is 155 gram en de telefoon is 7,5mm dik. Er is plaats voor twee nanosimkaarten, of één nanosim en een micro-sd-kaartje tot 256GB. De smartphone wordt gemaakt in het zwart, grijs en blauw, maar de zwarte variant is in Europa niet te koop.