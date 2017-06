AOC introduceert vijf ips-monitoren met dunne schermranden

AOC heeft een serie monitoren met dunne schermranden aangekondigd. Ze verschijnen met afmetingen van 23,8" tot 27" en vier hebben een resolutie van 1920x1080 pixels. Ook komt er een 27"-model met 2560x1440 pixels. Alle modellen hebben een ips-paneel.

AOC presenteert de monitoren in de nieuwe 90-serie van de Pro-lijn als zakelijke modellen. Aan de bovenkant en zijkant is de schermrand dun, wat de schermen geschikt moet maken voor opstellingen met meerdere monitoren. Hoe dun de randen precies zijn, heeft AOC nog niet bekendgemaakt. De varianten met een resolutie van 1920x1080 pixels zijn er in formaten van 23,8" en 27". Dan is er ook nog keus uit een eenvoudige standaard, of een ergonomisch aanpasbare standaard, waarmee het totaal komt op vier modellen.

Het vijfde model is de 27"-variant met de hogere resolutie en heeft eveneens de standaard die een hoogteverstelling van 130mm heeft en het beeldscherm naar voren en achter laat kantelen. Ook is het mogelijk om het paneel verticaal te oriënteren. Volgens AOC hebben alle modellen in de 90-serie een ips-paneel dat de volledige srgb-kleurruimte kan weergeven. Ook zijn er ingebouwde speakers aanwezig. De PQU/PXQU-varianten hebben een ingebouwde usb 3.0-hub. Verder hebben alle modellen AOC's Low Blue Light-modus.

In zijn persbericht verwijst AOC naar productpagina's van de I2490VXQ, I2790VQ, I2490PXQU, I2790PQU en Q2790PQU, maar die staan op het moment van schrijven nog niet online. De full-hd-modellen komen in juli uit, met een prijs vanaf 169 euro. In september volgt het 1440p-model en dat gaat 399 euro kosten.