Asus is de verkoop van de ROG Swift PG258Q gestart. De op gamers gerichte monitor beschikt over een 240Hz-paneel met een responstijd van 1ms. De adviesprijs van de gamemonitor met opvallende voet is 649 euro.

Op de Amerikaanse specificatiepagina van de ROG Swift PG258Q, op de Nederlandse pagina is deze nog niet te vinden, bevestigt Asus dat de monitor een tn-paneel bevat. Dat vermoeden was er al toen Asus het beeldscherm onthulde, tijdens de Computex-beurs vorig jaar, vanwege de responstijd van 1ms.

De 24,5"-monitor met 1080p-resolutie biedt een maximale helderheid van 400cd/m2 en kijkhoeken van 170 graden horizontaal en 160 graden verticaal. De PG258Q is van hdmi, displayport en twee usb 3.0-poorten voorzien. Het apparaat ondersteunt Nividia's G-Sync om stotteren en haperen van het beeld te voorkomen.

Gamers kunnen het scherm 90 graden kantelen, 120mm in hoogte verstellen en 20 graden naar achteren hellen of 5 graden naar voren. Verder heeft Asus zijn GamePlus-weergaveopties toegevoegd, om bijvoorbeeld crosshair-overlay of fps-tellers te kunnen gebruiken. Volgens Asus is de verkoop van het beeldscherm vrijdag van start gegaan. De prijzen bij webwinkels liggen rond 649 euro.

Steeds meer fabrikanten nemen een 240Hz-model in hun assortiment op, zoals BenQ, AOC en Acer.