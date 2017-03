Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 15:10, 15 reacties • Feedback

Telltale Games heeft enkele details bekendgemaakt over zijn komende episodische gamereeks van Guardian of the Galaxy. De eerste in de serie van vijf episodes verschijnt in de lente voor de consoles, de pc en voor mobiele apparaten.

De game komt tegen die tijd ook in de winkels te liggen als seasonpass-schijf, die toegang geeft tot alle vijf episodes van het spel. De prijzen maakt Telltale nog niet bekend. Het verhaal draait om het team van Guardians of the Galaxy dat een machtig artefact uit handen van de vrouwelijke vijand probeert te houden.

Telltale maakt gebruik van de stem van acteur Scott Porter, van de serie Friday Night Lights, voor Star-Lord en van Emily O'Brien van de The Young and the Restless voor Gamora. Tegelijk met de bescheiden hoeveelheid informatie heeft Telltale nieuwe screenshots van Guardians of the Galaxy vrijgegeven. Meer details verschijnen vrijdagavond tijdens het PAX East-evenement in Boston.

Telltale Games kondigde de komst van het spel in december vorig jaar aan.