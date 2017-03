Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 maart 2017 19:17, 6 reacties • Feedback

Telltale Games maakt bekend dat de eerste episode van zijn Guardians of the Galaxy-game op 18 april uitkomt. In totaal zullen er vijf episodes verschijnen, die per stuk 4,99 euro kosten. De game komt uit voor de pc, PS4, Xbox One, iOS en Android.

In een bericht op zijn website meldt Telltale Games dat de de fysieke versie vanaf 5 mei te koop is. Dat schijfje bevat de season pass, ofwel alle afleveringen van de episodische game. Er zijn nog geen bewegende beelden van de game vrijgegeven, op de aankondigingsteaser na. Telltale zegt donderdag een trailer naar buiten te brengen.

Telltale maakt gebruik van de stem van acteur Scott Porter, van de serie Friday Night Lights, voor Star-Lord en van Emily O'Brien van The Young and the Restless voor Gamora. Het verhaal draait om het team van Guardians of the Galaxy dat een machtig artefact uit handen van de vrouwelijke vijand probeert te houden. De game werd eind december aangekondigd.