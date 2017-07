Telltale kondigt nieuwe Batman, The Walking Dead en The Wolf Among Us aan

Tijdens Comic-Con in San Diego kondigt ontwikkelaar Telltale Games drie nieuwe games aan. Batman: The Telltale Series - The Enemy Within verschijnt in augustus en het vierde seizoen van The Walking Dead verschijnt in 2018, net als een tweede seizoen van The Wolf Among Us.

Telltale blijft vol inzetten op episodische games. Terwijl de tweede episode van Marvels Guardians of the Galaxy: The Telltale Series net verschenen is, grijpt de Amerikaanse ontwikkelaar Comic-Con aan om drie nieuwe episodische games aan te kondigen. Als eerste verschijnt Batman: The Telltale Series - The Enemy Within, de tweede game van Telltale rond de vleermuisman. De eerste van de vijf episodes verschijnt op 8 augustus, voor Windows, OS X, PlayStation 4 en Xbox One. Een versie voor Andoid en iOS verschijnt volgens Telltale 'kort daarna'. In de Batman-game neemt de speler opnieuw zowel de rol van Batman als Bruce Wayne op zich. Telltale maakt bekend dat The Riddler één van de tegenstanders is die Batman tegen gaat komen.

Verder maakt Telltale bekend dat het de verhaallijn rond Clementine af gaat ronden in een vierde en laatste seizoen van The Walking Dead. In dit vierde deel is Clementine duidelijk ouder dan in de voorgaande delen. De game verschijnt in 2018. Overigens heeft Telltale met The Walking Dead: Michonne al een game gemaakt waarin Clementine niet voorkomt, dus het is niet duidelijk of er na deze game geen enkele game in de serie zal verschijnen. Tot slot verschijnt er een tweede deel van The Wolf Among Us. Daar laat Telltale nog weinig over los; het enige dat bekend is, is dat ook deze game in 2018 op de markt zal verschijnen.