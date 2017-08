The Walking Dead krijgt Pokémon Go-achtige augmented-realitygame

AMC en Next Games hebben The Walking Dead: Our World aangekondigd. Het is net als Pokémon Go een op locatie gebaseerde agumented-realitygame voor Android en iOS. Spelers moeten zombies te lijf gaan, en items en wapens verzamelen.

Ontwikkelaar Next Games en AMC, maker van de tv-serie The Walking Dead, hebben een trailer van het spel online gezet, maar die toont nog geen daadwerkelijke gameplaybeelden. Uit de trailer is wel op te maken dat spelers in de echte wereld zombies te lijf moeten gaan die op het beeld van de telefoon verschijnen. Ook moeten er virtuele items en wapens verzameld worden in de echte wereld.

Spelers kunnen ook samenwerken. Dat is te zien in het filmpje en in de omschrijving van de game staat dat personages als Rick, Daryl en Michonne aanwezig zijn in het spel. Wellicht kunnen deelnemers zelf een van deze personages kiezen in de mobiele game.

Het Finse Next Games maakte eerder al de actie-rpg The Walking Dead No Man's Land voor smartphones. De Android-versie van dat spel is tien tot vijftig miljoen keer gedownload. De studio is in 2013 opgezet door mensen die eerder bij studio's als Rovio, Supercell en Disney werkten.

Het is nog niet duidelijk wanneer The Walking Dead: Our World uitkomt. Op de website van het spel staat dat de game binnenkort verschijnt. De game komt zodra deze af is beschikbaar voor iOS-smartphones en Android-toestellen.