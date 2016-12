Door Emile Witteman, woensdag 21 december 2016 13:03, 31 reacties • Feedback

Telltale Games heeft de eerste twee afleveringen van het derde seizoen van The Walking Dead uitgebracht. Het seizoen heet A New Frontier en is te downloaden voor Windows-computers, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Android en iOS.

De eerste twee afleveringen heten 'Ties That Bind - Part 1' en 'Ties That Bind - Part 2'. Er zijn twee personages speelbaar: Clementine, de hoofdrolspeelster van de vorige game, en Javier, een personage dat in dit seizoen geïntroduceerd wordt. De gameplay bestaat uit point-and-click-besturing en quick-time-events, net als bij de vorige seizoenen.

In tegenstelling tot de vorige seizoenen is het spel niet beschikbaar voor de Xbox 360 en PlayStation 3. Spelers kunnen op die platforms hun voortgang uploaden naar de servers van Telltale en die op een ander platform naar keuze downloaden, zodat ze in seizoen drie verder kunnen gaan met hun eerdere voortgang.

Telltale heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de drie andere afleveringen van seizoen 3 beschikbaar komen. Op Steam kost het hele seizoen 22,99 euro, op de PlayStation 4 en Xbox One kost een season pass voor het seizoen 29,99 euro en zijn de afleveringen los voor 6,49 euro per stuk te downloaden. De iOS- en Android-versies staan op het moment van schrijven nog niet in de virtuele winkels.