Duitse studio Daedalic werkt aan point-and-click-adventuregame met Gollum

De Duitse gamestudio Daedalic werkt aan een game met Lord of the Rings-personage Gollum in de hoofdrol. Het spel wordt een point-and-click-adventuregame, zoals wel meer titels uit het oeuvre van de maker.

De game is gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien en niet op de films, wat waarschijnlijk betekent dat acteur Andy Serkis, die Gollum vertolkte in de films, niet aan het project verbonden is. Het verhaal in de game zal zich afspelen in de tijd vanaf het moment van Gollum, toen nog Smeagol genaamd, de One Ring in handen krijgt en het moment dat hij hem verliest, ten tijde van het verhaal van The Hobbit. Dat schrijft onder andere Blue's News op basis van de bekendmaking.

De game zal draaien op de Unreal Engine en moet in 2021 uitkomen voor pc en 'alle relevante consoleplatformen op dat moment', wat een hoop opties openlaat. Daedalic Entertainment is in het verleden verantwoordelijk geweest voor onder meer gameseries als Deponia, The Dark Eye en The Whispered World. Recentelijk hebben ze ook een nieuw strategiespel aangekondigd. De studio bestaat sinds 2007 en heeft zo'n 75 werknemers.