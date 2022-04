Daedalic toont gameplay en Gandalf in trailer voor Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de game The Lord of the Rings: Gollum, die in 2022 moet uitkomen. De nieuwe video toont elementen van de gameplay en er komen ook verschillende locaties en personages voorbij, zoals Gandalf.

In de trailer zijn meer beelden van het personage Gollum of Sméagol te zien, met name hoe hij in allerlei verschillende locaties al klimmend, sluipend en springend zijn weg door en over terrein weet te vinden. Ontwikkelaar Deadalic omschrijft The Lord of the Rings: Gollum als een filmische actieadventuregame waarin stealth en parkour dominante gameplayelementen zijn.

Meerdere locaties die bekend zijn uit de films en boeken komen voorbij in de trailer, zoals Mirkwood, maar in de game zullen spelers met Gollum ook minder bekende plekken bezoeken. De video toont daarnaast een aantal belangrijke personages uit het verhaal, zoals de tovenaar Gandalf, de elvenkoning Thranduil en de Lieutenant of Barad-dûr, beter bekend als de Mouth of Sauron.

Spelers kruipen in de huid van Gollum en ervaren het verhaal en de avonturen vanuit zijn perspectief. De game bevat niet alleen bekende gebeurtenissen uit de boeken van Tolkien, maar zal ook gaten in zijn verhaallijn opvullen. Het zal vooral draaien om het besluipen van tegenstanders en het niet te veel aandacht trekken, aangezien Gollum volgens een eerdere blik van Eurogamer op de pre-alfaversie weinig waard is in gevechten.

The Lord of the Rings: Gollum verschijnt in het derde kwartaal van 2022 voor de pc, Xbox One, Xbox Series-consoles, PlayStation 4 en 5 en de Nintendo Switch.