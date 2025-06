Volledige gameplayvideo van The Lord of the Rings: Gollum verschijnt online

De volledige gameplay van The Lord of the Rings: Gollum is op YouTube verschenen. De release van de game is gepland voor donderdag.

De game van ontwikkelaar Daedalic Entertainment stond korte tijd op YouTube, maar werd daar na enkele uren verwijderd. Desondanks zijn her en der op internet kopieën van de walk-through te vinden, die op fora als Reddit en Resetera worden besproken.

Spelers kruipen in de game in de huid van Gollum, of Smeagol, het wezen uit The Lord of the Rings-boeken en -films. De game is een platformer waarbij spelers klimmend en via stealth een weg door Mordor en andere locaties kiezen. Eerder kwamen er al gameplaytrailers van het spel uit.