The Lord of the Rings: Gollum komt uit op 25 mei

De game komt op 25 mei naar de huidige en vorige generatie consoles. Op de pc komt het spel beschikbaar via Steam en de Epic Games Store. De Nintendo Switch versie komt later dit jaar. De game zou na eerder uitstel eigenlijk op 1 september vorig jaar uitkomen. Oorspronkelijk is The Lord of the Rings: Gollum in 2019 aangekondigd en zou deze in 2021 uitkomen. Dat werd uitgesteld tot 2022. Vorig jaar zou de game op 1 september uitkomen waarna hij weer 'een paar maanden' werd uitgesteld. De ontwikkelaar gaf toen als reden de best mogelijke ervaring te willen bieden die de visie van J.R.R. Tolkien in ere zou houden. Nu staat de release gepland voor 25 mei.

The Lord of the Rings: Gollum vertelt het verhaal over het gelijknamige wezen uit de fantasyboeken. De game is een stealthspel waarin spelers Gollum door Mordor en andere bekende gebieden in Midden-Aarde moeten loodsen. In eerdere gameplaytrailers was te zien hoe bekende personages zoals tovenaar Gandalf en elfenkoning Thranduil in de game verschijnen. De game volgt niet het complete verhaal uit de Lord of the Rings-, Silmarillion- en Hobbit-boeken, maar voegt ook nieuwe locaties en verhaallijnen toe.