The Lord of the Rings: Gollum is met 'een paar maanden' uitgesteld

The Lord of the Rings: Gollum van ontwikkelaar Daedalic Entertainment is met enkele maanden uitgesteld. De game zou oorspronkelijk op 1 september uitkomen, maar de makers zeggen meer tijd nodig te hebben voor de release.

Het is nog niet bekend wanneer de game precies uitkomt en of dat nog in 2022 gebeurt. Daedalic Entertainment schrijft op Twitter dat het uitstel 'nog enkele maanden' duurt. Het bedrijf komt binnenkort met een specifiekere tijdlijn. De makers zeggen een verhaal te maken dat 'de visie van J.R.R. Tolkien in ere houdt'. "Om de best mogelijke ervaring te bieden, hebben we besloten de release enkele maanden op te schuiven", zegt de ontwikkelaar.

Het is niet bekend waar de vertraging in de ontwikkeling precies zit. De makers zeggen bijvoorbeeld niet of die iets te maken heeft met de overname van Daedalic door uitgever Nacon, in februari van dit jaar.

The Lord of the Rings: Gollum vertelt het verhaal over het gelijknamige wezen uit de fantasyboeken. De game is een stealthspel waarin spelers Gollum door Mordor en andere bekende gebieden in Midden-Aarde moeten loodsen. In eerdere gameplaytrailers was ook te zien hoe bekende personages zoals tovenaar Gandalf en elvenkoning Thranduil in de game verschijnen. De game volgt niet het complete verhaal uit de Lord of the Rings-, Silmarillion- en Hobbit-boeken, maar voegt ook nieuwe locaties en verhaallijnen toe.