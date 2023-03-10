Nacon stelt actiegame RoboCop: Rogue City uit tot september

RoboCop: Rogue City verschijnt niet langer in juni, maar in september. Dat maakt uitgever Nacon bekend in een gameplaytrailer. In die trailer is te zien hoe de speler als RoboCop misdaad moet oplossen en tegen criminelen vecht.

De uitgever geeft geen uitleg over het uitstel. In de trailer is wel meer gameplayinformatie te zien dan in de trailer die Nacon afgelopen juli liet zien. Zo is te zien hoe RoboCop afgaat op een melding van drugshandel in een arcadehal. Om hier goed onderzoek naar te kunnen doen, moet hij eerst een huiszoekingsbevel krijgen. Deze verkrijgt RoboCop door met getuigen te spreken.

Later is te zien hoe RoboCop met over the top geweld vijanden neerschiet en van wapens wisselt. Dat schieten gaat soms ook in slowmotion. Tussen gevechten door repareert RoboCop zichzelf.

Nacon kondigde de RoboCop-actiegame in 2021 aan. De Poolse studio Teyon ontwikkelt de game, die zich in Detroit afspeelt. Het verhaal is gebaseerd op de eerste drie RoboCop-films. De game komt uit op pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.