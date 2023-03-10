Nacon stelt actiegame RoboCop: Rogue City uit tot september

RoboCop: Rogue City verschijnt niet langer in juni, maar in september. Dat maakt uitgever Nacon bekend in een gameplaytrailer. In die trailer is te zien hoe de speler als RoboCop misdaad moet oplossen en tegen criminelen vecht.

De uitgever geeft geen uitleg over het uitstel. In de trailer is wel meer gameplayinformatie te zien dan in de trailer die Nacon afgelopen juli liet zien. Zo is te zien hoe RoboCop afgaat op een melding van drugshandel in een arcadehal. Om hier goed onderzoek naar te kunnen doen, moet hij eerst een huiszoekingsbevel krijgen. Deze verkrijgt RoboCop door met getuigen te spreken.

Later is te zien hoe RoboCop met over the top geweld vijanden neerschiet en van wapens wisselt. Dat schieten gaat soms ook in slowmotion. Tussen gevechten door repareert RoboCop zichzelf.

Nacon kondigde de RoboCop-actiegame in 2021 aan. De Poolse studio Teyon ontwikkelt de game, die zich in Detroit afspeelt. Het verhaal is gebaseerd op de eerste drie RoboCop-films. De game komt uit op pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.

RoboCop: Rogue City

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 11:46 41

10-03-2023 • 11:46

41

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RoboCop: Rogue City

vanaf € 23,95

4 van 5 sterren

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Reacties (41)

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Wraldpyk 10 maart 2023 11:53
Ik zie uitstellen van games steeds vaker voorkomen in de afgelopen jaren (Covid speelt daarbij natuurlijk ook een grote rol). En de reactie die het vaak oproept is: good, dan kunnen ze meer bugs er uit halen.

Maar eigenlijk vraag me af, is dit niet een (voor)teken dat we altijd veel te veel gefocused zijn op releasedates, en dat we dit maar zo vroeg mogeljik moeten (lijken) aan te kondigen? Waarom kan er niet gewoon gezegd worden: We werken aan deze game, en blijf 't gewoon teasen en showen totdat je zeker weet wat je releasedatum wordt. Indiegames doen dat ook heel veel, en dat werkt uitstekend.

Of kijk nu nu te kortzichtig naar dit probleem?

Anyways, goed dat 't vertraagd wordt!
Tweakwondo @Wraldpyk10 maart 2023 11:56
Omdat je dan een richtlijn hebt voor aandeelhouders iets waar indiegames in het algemeen geen of minder last van hebben
Wraldpyk @Tweakwondo10 maart 2023 11:57
Maar dat kan 1) intern geregeld worden, en 2) zorgt vertragen niet voor juist een negatief effect?
geert1 @Wraldpyk10 maart 2023 12:12
Uitgevers houden de releaseperioden in eerste instantie inderdaad intern, hoewel een gesprek met aandeelhouders ook al kan uitlekken. Vaak wordt een spel publiek aangekondigd als de makers denken dat het binnen 3-6 maanden af zal zijn. Misschien een jaar, maar dan is de aankondiging vaak alleen een teaser.

Maar het afmaken binnen de tijd lukt lang niet altijd, o.a. omdat de deadlines te strak waren opgesteld of het werk tegenviel, of allerlei omstandigheden. Games worden telkens complexer en de verwachtingen hoger, waardoor het niet 100% duidelijk is hoeveel tijd de volgende precies zal kosten om te maken. Hierdoor weten we soms al vele jaren van een spel af voordat die eindelijk eens uitkomt, met allerlei uitstel. En soms weten we al het bestaan van games die later nog geannuleerd worden.

De plezierfactor is ook vliedend; die valt vooraf op papier niet altijd te bepalen en moet gaandeweg komen door iteratie. Game-ontwikkeling is een uiterst complexe combi van creativiteit en technologie dat precies goed moet gaan voor een grote hit. De hogere managers willen nog wel eens veranderen van gedachten en willen trends volgen, vaak met het nodige mismanagement, wat het allemaal nog ingewikkelder maakt. Er kan financiering wegvallen, interne persoonlijke problemen, een concurrerende game die uitkomt in dezelfde periode, of die de verwachtingen verder verhoogt voor de eigen game, enz, enz.

Ik denk niet dat het vaak met opzet is om vele jaren aan marketing te draaien voor een game, met meerdere ronden aan uitstel. Zo lang blijft een hype toch niet draaien zonder het product in handen te hebben, het kost meer en komt niet geweldig over op de koper. Dit gebeurt grotendeels per ongeluk.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 14:09]

Sandor_Clegane @Wraldpyk10 maart 2023 12:08
Dat is openbaar met een reden. Zie de verschillende "earning calls".
BenVenNL @Tweakwondo10 maart 2023 13:21
Dus het draait allemaal weer om de aandeel houders ....

Een kutgame afleveren welke flopt ... daar zitten aandeelhouders op te wachten ...
SHiNeye @BenVenNL10 maart 2023 14:32
De reviewscore zal de aandeelhouders een worst wezen, zolang de game maar verkoopt. En helaas lijkt er weinig relatie te zitten tussen verkoopcijfers en reviewscore voor AAA games.
Zantiath @Wraldpyk10 maart 2023 11:55
helemaal met je eens!
Seth_Chaos @Wraldpyk10 maart 2023 11:57
Games worden veelal gefinancierd via externe investeerders. En die verwachten een deadline.
Wouterie @Seth_Chaos10 maart 2023 14:18
Een deadline is tegenwoordig meer een richtlijn trouwens.
elmuerte @Wraldpyk10 maart 2023 12:12
Ik zie uitstellen van games steeds vaker voorkomen in de afgelopen jaren
Dat komt misschien doordat je er nu meer op let. Het is nu echt niet veel anders dan 20 jaar geleden, of 30 jaar geleden. Ook bij indie games worden deadlines vaak opgeschoven.
Iblies @Wraldpyk10 maart 2023 12:30
Er wordt al tijden gesproken over een nieuwe film, Robocop Returns,
alleen is daar helemaal niks van terecht gekomen.


Als uitgever wil je dat je game wat gebaseerd is op een franchise wel ergens op mee kan liften en dat mis je hier. Op dit moment zijn er wel wat duidelijkere geluiden dat de film er toch echt zal komen en met een beetje geluk heb je in het najaar betere marketing om mee te liften.
mjansen2016 @Iblies10 maart 2023 13:24
Ze houden het bewust bij de Trilogie, maar dat deed Teyon ook met de 1e 2 terminator films, de klassiekers, Terminator 3 en later sloegen ze bewust over... Ze hebben hooguit wat van Terminator Salvation en Genisys gebruikt voor de skynet setting ta maken. Wel viel de release van hun terminator game aardig samen met "Dark Fate", IIRC, dus mensen lopen wel met de naam in hun gedachten rond.

Nu was Robocop 1 wel een hit, en 2 en 3 ondanks aardige cijfers een stuk minder wow-factor(naast beide TV-series en beide animatieseries), maar Robocop's remake was een absolute flop, Of het "OG Robocop 4" of "Reboot Robocop 2", ik kan me niet voorstellen dat een van beide optie een kaskraker word gezien de schade aan de franchise...
SunnieNL @Wraldpyk10 maart 2023 13:14
Niet alleen covid speelt mee, ook het feit dat developers er klaar mee zijn om 20 uur per dag te moeten werken omdat de niet goed gecalculeerde deadline niet gehaald wordt.
The Zep Man 10 maart 2023 12:05
Het verhaal is gebaseerd op de eerste drie RoboCop-films.
Gelukkig hebben ze nooit geprobeerd na die films een verder vervolg of reboot te maken. Hetzelfde als met de twee Terminator-films, waar Terminator: Resistance (zelfde ontwikkelaar) qua verhaal op aansluit.

Terminator: Resistance is een vermakelijk spel. Ergens had ik gelezen dat iemand het een B+ spel noemt. Dat klopt. Het spel is niet super, het zal geen noemenswaardige prijzen in de wacht slepen, maar ik ben er met plezier doorheen gelopen. Een lekker tussendoortje. De nostalgie (goeie aansluiting op het verhaal in en scenes uit de films) en muziek zullen ook wel een rol gespeeld hebben in mijn oordeel. ;)

Van Robocop: Rogue City verwacht ik ook zoiets. Het hoeft niet denderend of heel lang te zijn, maar het moet wel leuk zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:09]

Sandor_Clegane @The Zep Man10 maart 2023 12:09
Het is een "diamond in the rough". Heel erg vermakelijk.
Polderviking @The Zep Man10 maart 2023 12:23
Van Robocop: Rogue City verwacht ik ook zoiets. Het hoeft niet denderend of heel lang te zijn, maar het moet wel leuk zijn.
Terminator Resistance vond ik best tof, op dezelfde manier als jij zo te zien.
Maar ik heb die trailer van die Robocop game voorbij zien komen gister en ik vond het er toch wel erg houterig uit zien allemaal.
The Zep Man @Polderviking10 maart 2023 12:38
Dit is wat houterig. Voor mijn gevoel was Terminator: Resistance niet veel beter. Wellicht zijn de verwachtingen nu anders, omdat T:R een spel was voor de vorige generatie consoles (en toen al B+-kwaliteit was), en Robocopy: Rogue City voor de huidige generaties is.

Pre-ordering doe ik niet aan. Ik zie de daadwerkelijke reviews wel langskomen nadat het spel is uitgekomen. Als het bevalt, dan pik ik het wel eens mee voor een leuke prijs in een aanbieding.
RobIII @The Zep Man10 maart 2023 12:45
Gelukkig hebben ze nooit geprobeerd na die films een verder vervolg of reboot te maken.
Huh? Er is wel degelijk een reboot en er zit er ook nog een in de pijplijn ("RoboCop Returns").
Verhoeven said that he "should be dead" before a reboot was attempted, and Allen believed an "iconic" film should not be remade.
:D

[Reactie gewijzigd door RobIII op 22 juli 2024 14:09]

The Zep Man @RobIII10 maart 2023 12:46
Net als wat ik elders noem krijg ik voor deze links alleen maar 404-foutmeldingen. Wat gek.

:+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:09]

RobIII @The Zep Man10 maart 2023 12:47
Geen idee :P Ik heb 'm wel ooit gezien (de 2014 reboot) maar 't was helemaal ruk (of ik verbeeld me dingen).

[Reactie gewijzigd door RobIII op 22 juli 2024 14:09]

Polderviking @RobIII10 maart 2023 13:09
Als op zichzelf staand iets heb ik wel minder vermakelijke films gezien.

Maar met Robocop heeft het mijns inziens niet zo veel te maken.
Het staat naar mijn beleving te ver van het bronmateriaal af.
Film is ook veel te tam om die leeftijdsclassificatie dus veel van die absurde gore en zwarte humor die er toch ook wel een beetje bij hoort kan je al niet hebben.
PvdVen777 10 maart 2023 12:10
Robocop !? Weet de jonge generatie wat/wie Robocop is en heeft men er voldoende binding mee om het zinvol te maken die naam voor een spel te gebruiken ?
Polderviking @PvdVen77710 maart 2023 12:28
Sowieso weet elke millennial wel wat Robocop is want die films ben je gewoon mee opgegroeid, en dat is gewoon een actief gamende generatie mensen.
Mensen die geld verdienen tevens dus je hoeft ook niet persé te concurreren met andere titels of te mikken op feestdagen. Dat zijn mensen die je game gewoon kopen als ze hem willen spelen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 14:09]

Vrijdag @PvdVen77710 maart 2023 12:30
Is een kleine negen jaar geleden een remake van gemaakt: https://www.imdb.com/title/tt1234721/
Uiteraard keurig PG-13, want ze denken aan de kinderen!

En anders heb je nog wel de nostalgische veertigers die inmiddels geld zat hebben om hun jeugd opnieuw te beleven.

[Reactie gewijzigd door Vrijdag op 22 juli 2024 14:09]

The Zep Man @Vrijdag10 maart 2023 12:39
Is een kleine negen jaar geleden een remake van gemaakt: https://www.imdb.com/title/tt1234721/
Uiteraard keurig PG-13, want ze denken aan de kinderen!
Vreemd. Ik zie alleen een 404-error na het volgen van die link. Kom ook nergens anders op internet iets tegen over de film die je noemt.

O-)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:09]

loki504 @The Zep Man10 maart 2023 15:12
https://www.kijkwijzer.nl/films/robocop-1/


https://www.rottentomatoes.com/m/1200731-robocop
Melkunie @Vrijdag10 maart 2023 16:11
En anders heb je nog wel Vrijdag.
Ftfy!
Vrijdag @Melkunie10 maart 2023 17:01
Ik ben niet oud, ik ben ervaren 8)
PvdVen777 @Vrijdag10 maart 2023 18:22
Da's op zich een goed punt, had daar geen actieve herinnering aan. Maar 9 jaar is toch ook al wel een aardig tijdje geleden.

Score 6.1/10 zou een reden kunnen zijn waarom hij bij mij onder de radar is gebleven.
gimbal @PvdVen77710 maart 2023 13:45
Het is een politierobot. Je hoeft niet de oorsprong te kennen om het te willen spelen. Het verkoopt zichzelf. Ik speelde dat als kind lang voordat ik wist wat Robocop was.

Sterker: ik kon het ultrageweld als 8-jarige prima verdragen in Robocop OMDAT het een politierobot was, de rest zag ik niet eens meer. Hetzelfde voor the Terminator - robot, alles was goed in de wereld. Predator daarentegen, daar lag ik nachten wakker van. Dat was niet cool, dat was een monster.
cricque @gimbal10 maart 2023 15:13
Same here, als ik jong was mocht ik Robocop zien, Rambo, Chuck Norris en al die ninja films. Ben er nu 32 maar toen was dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. Eerst effe rambo, dan Rabi Jacob of Laurel & Hardy :)
Maugrinn 10 maart 2023 16:36
Als ik naar die trailer zie, het lijkt wel zo een shooter zoals in de arcade hallen van de jaren 90 bv Virtua Cop enzo.
thepeet 10 maart 2023 12:04
Investeerders willen maar één ding, en dat is geld zien. En dat gaat vaak gepaard met zeer ondoordachte strategische zetten. Waarvan ik zeker begrijp dat het na 3x keer verzetten van een planning onbetrouwbaar en betaalbaar gaat worden.
Verwijderd 10 maart 2023 12:13
Deze ontwikkelaar had ook Rambo gemaakt op de ps3. Een 2,1 op metacritic. Terminator die ze hebben gemaakt vond ik ook een enorme B game. Deze game ziet er qua gameplay exact hetzelfde uit. Deze ga ik overslaan.
Oddlobster 10 maart 2023 13:10
Het actie-/schietgedeelte vind ik best veel op railshooter lijken eerlijk gezegd
MISTERAMD 10 maart 2023 16:12
Ik hoop dat het, na het lezen van het artikel, meevalt, deze game. Een game die tegenslaat na uitstel is niet altijd leuk voor de gamers.

https://www.youtube.com/watch?v=4DGc0XhMeeQ
Linksquest Moderator Spielerij
10 maart 2023 18:16
Ik vind de game er tof uitzien, echter heb ik ook een zwaar hoofd erbij, gezien het de zelfde makers als Rambo The Video Game zijn. Toch wil ik deze game ooit een keer de kans geven.
Nokian95dude 10 maart 2023 18:19
Ook geen reden voor

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