Nacon stelt release Test Drive Unlimited Solar Crown uit tot 2023

Game-uitgever Nacon stelt Test Drive Unlimited Solar Crown uit tot 2023. Ontwikkelaar KT Racing heeft meer tijd nodig om de racegame af te maken. Het was eerst de bedoeling dat de game dit jaar nog zou verschijnen.

KT Racing is wel van plan om binnenkort te starten met gesloten bètatests. Het is niet duidelijk wanneer in 2023 de game moet verschijnen; Nacon maakt geen nieuwe releasedatum bekend. Test Drive Unlimited Solar Crown moet het derde deel worden in de serie.

Daarnaast komt de game niet langer naar de Xbox One en PlayStation 4. De ontwikkelaar wil 'volledig gebruikmaken van de technologie van de nieuwste generatie consoles' en daar zou ondersteuning voor de PlayStation 4 en Xbox One niet goed in passen. Het is niet duidelijk of de game nog naar de Nintendo Switch komt, wat eerder wel is aangekondigd.

Test Drive Unlimited Solar Crown gaat zich afspelen op Hong Kong Island. KT Racing wil het eiland op een schaal van 1:1 namaken. Volgens de ontwikkelaar betekent dit dat er meer dan 550km aan virtuele wegen moeten worden gecreëerd.