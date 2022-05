KT Racing werkt aan nieuwe Test Drive Unlimited-game

Ontwikkelaar KT Racing werkt onder de hoede van uitgever Nacon aan Test Drive Unlimited Solar Crown. Het gaat om een nieuwe game in de Test Drive Unlimited-serie, waarvan de eerste twee delen in 2006 en 2010 verschenen.

Test Drive Unlimited Solar Crown speelt zich net als de eerdere games in de serie af in een grote open wereld op een 'luxe eiland' dat op een schaal van 1:1 is nagemaakt. De ontwikkelaar heeft nog geen gameplaybeelden laten zien, er is alleen een korte teaser getoond. KT Racing maakt het spel, dat is ook de ontwikkelaar achter de WRC-games.

De game werd aangekondigd tijdens een evenement van uitgever Nacon. Daar zeggen de makers dat spelers veel vrijheden krijgen en dat spelers op hun eigen manier voortgang kunnen boeken in het spel. Het 'dna' van de oude Test Drive Unlimited-games is behouden, maar er worden nieuwe gamemodes toegevoegd die het spel moderner moeten maken, aldus de ontwikkelaars.

KT Racing gaat de physics engine van WRC gebruiken voor de nieuwe TDU-game. Daarmee kan racen op verschillende oppervlakken worden nagebootst. Details over auto's zijn er nog niet, maar volgens de ontwikkelaars komen er veel herkenbare auto's in het spel van bekende merken. Wanneer Test Drive Unlimited Solar Crown uitkomt, is nog niet bekendgemaakt. Er is tot nu toe 'enkele maanden' gewerkt aan de racegame. Het spel heeft al wel een pagina op Steam.

Test Drive Unlimited en Test Drive Unlimited 2 zijn racegames uit 2006 en 2010, ontwikkeld door Eden Games en uitgegeven door Atari. De racegames stonden bekend om hun grote open spelwereld. De oorspronkelijke Test Drive-serie is nog veel ouder, daarin zijn sinds 1987 racegames verschenen.