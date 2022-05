Cyanide toont gameplay van Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

De Franse studio Cyanide toont de eerste gameplaybeelden van Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. Spelers nemen de rol aan van Cahal, die kan veranderen in een weerwolf om vijanden te lijf te gaan. Het spel komt op 4 februari 2021 uit voor pc en consoles.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood speelt zich af in het fictieve universum World of Darkness en is gebaseerd op de gelijknamige tabletop-rpg. Het spel werd in 2017 aangekondigd, maar tot nu toe was er alleen een filmische trailer getoond.

Samen met het tonen van de gameplaybeelden hebben ontwikkelaar Cyanide en uitgever Nacon bekendgemaakt dat de game op 4 februari 2021 verschijnt. Het spel komt uit voor de Xbox One X, Series X, PlayStation en PlayStation 5. De pc-versie verschijnt in de Epic Games Store.