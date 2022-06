Nacon stelt vier games uit, waaronder Vampire: The Masquerade - Swansong

Uitgever Nacon heeft vier games uitgesteld, waaronder Vampire: The Masquerade - Swansong. Deze game verschijnt nu in mei volgend jaar, in plaats van februari zoals eerder gecommuniceerd. Ook Blood Bowl 3, Train Life en Hotel Life zijn uitgesteld.

De verhaalgedreven rpg is uitgesteld om de kwaliteit van de game te kunnen waarborgen 'terwijl we een gezonde balans bewaren tussen werk en vrije tijd', schrijft de ontwikkelaar op Twitter. Het bedrijf wil de tijd gebruiken om de game 'extra op te poetsen' en quality assurance te kunnen uitvoeren. In juli werd Swansong al uitgesteld naar februari 2022; aanvankelijk had de game dit jaar nog moeten verschijnen.

De games Blood Bowl 3, Train Life en Hotel Life zijn daarnaast uitgesteld naar Nacons volgende boekjaar, meldt de uitgever. Dat betekent dat de games tussen april 2022 en september 2023 zullen verschijnen. In een mail schrijft de uitgever Blood Bowl 3 'later in 2022' uit te willen brengen. Deze game had oorspronkelijk in februari volgend jaar moeten verschijnen. Train Life: A Railway Simulator is nu als Early Access beschikbaar; de complete versie verschijnt in juni. Hotel Life: A Resort Simulator verschijnt tot slot volgens verwachting aan het einde van Q2 2022. Deze games zijn uitgesteld zodat de ontwikkelaars de kwaliteit van de spellen kunnen verbeteren, waarmee Nacon hoopt dat ze meer verkocht worden.