Uitgever Nacon neemt Edge of Eternity-maker Midgar Studio over

Het Franse gamebedrijf Nacon neemt Midgar Studio over. Nacon maakt bekend dat Midgar Studio verder games gaat ontwikkelen onder zijn vleugels. De tevens Franse studio is voornamelijk bekend van de jrpg Edge of Eternity.

Nacon kondigt de overname aan in een persbericht. Het bedrijf maakt niet bekend hoeveel het heeft moeten neerleggen voor Midgar Studio. Met de acquisitie van Midgar Studio komt het aantal Nacon-studios op vijftien. Hiervan is het overgrote deel in Frankrijk gevestigd, waaronder ook de maker van Edge of Eternity.

Midgar Studio bracht vorig jaar Edge of Eternity uit voor pc. De consoleversie van de game moet begin dit jaar verschijnen. De directeur van Nacon, Alain Falc, is blij met de overname van Midgar Studio: "Midgar Studio maakt games van hoge kwaliteit in een segment waar we nog niet in gespecialiseerd zijn", aldus Falc.

Nacon heeft inmiddels een breed portfolio aan games onder zijn hoede. De uitgever is onder andere verantwoordelijk voor Vampire: The Masquerade - Swansong en Bloodbowl 3. Al moest het bedrijf deze games in november nog uitstellen. Naast het uitgeven van games, houdt Nacon zich ook bezig met het uitbrengen van hardware. Het bedrijf heeft onder andere controllers en headsets op de markt gebracht.