Vampire: The Masquerade - Swansong is uitgesteld tot februari 2022

Game-uitgever Nacon heeft de release van Vampire: The Masquerade - Swansong uitgesteld tot februari volgend jaar. Volgens een eerdere planning had deze titel nog dit jaar moeten verschijnen. Er wordt ook nog gewerkt aan twee andere Vampire: The Masquerade-titels.

De releaseperiode van februari 2022 zit niet in de uitgebrachte trailer, maar wel in de volledige Nacon Connect 2021-livestream. In de nieuwe trailer van Vampire: The Masquerade - Swansong is het machtige en rijke personage Galeb te zien is. Hij is een van de meest gevreesde vampieren in Boston. In deze verhaalgedreven rpg kunnen spelers kiezen uit drie speelbare personages, waar Galeb er een van is. Hun verhalen zullen elkaar kruisen.

Swansong is niet het enige project in het Vampire: The Masquerade-universum dat nog uit moet komen. Ergens eind dit jaar moet Vampire: The Masquerade - Bloodhunt van ontwikkelaar Sharkmob uitkomen, een gratis te spelen battleroyale-game. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 van uitgever Paradox heeft nog altijd geen nieuwe releasedatum nadat deze titel al meerdere releaseperiodes niet heeft gehaald. Bloodlines 2 is uitgesteld tot in ieder geval ergens in 2022.