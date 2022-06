Battleroyalegame in Vampire: The Masquerade-universum verschijnt volgend jaar

Ontwikkelaar Sharkmob werkt aan een battleroyalegame in het Vampire: The Masquerade-universum. Het spel moet in de tweede helft van 2021 uitkomen. Er zijn nog maar weinig details bekend.

Op de website van Sharkmob staan een filmische trailer en een korte beschrijving van de game. Het spel gaat over gevechten tussen verschillende vampiersekten, die zich afspelen in de straten en op de daken van Praag. De battleroyalegame krijgt een solomodus en een optie om in teams te spelen.

Spelers krijgen de beschikking over bovennatuurlijke krachten, wapens en bloed. Die ingrediënten moeten spelers in staat stellen om te vechten en sterker te worden. Andere concrete details over het spel, dat nog geen titel heeft, zijn niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk voor welke platforms de game uitkomt.

Sharkmob is in 2017 opgericht door ontwikkelaars die eerder aan The Division en de Hitman-games hebben gewerkt. De studio heeft een afdeling in Malmö in Zweden en een kantoor in Londen. De studio werkt aan verschillende projecten, maar heeft nog geen games uitgebracht.

Een andere studio werkt aan de rpg Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, die ook volgend jaar moet uitkomen. Dit spel is een vervolg op het eerste deel uit 2004 en is niet gerelateerd aan de ontwikkeling van de battleroyalegame. Beide games spelen zich af in het Vampire: The Masquerade-universum, dat sinds 1991 bestaat als tabletop-rpg.