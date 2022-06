Gerucht: Nvidia stelt GeForce RTX 3060 Ti uit tot 2 december

Nvidia brengt de GeForce RTX 3060 Ti-videokaart niet halverwege november uit, maar begin december. Dat claimt de Chinese techwebsite EXP review. Officieel heeft Nvidia nog niets bekendgemaakt over de kaart, maar veel informatie is al uitgelekt.

Enkele dagen geleden gingen er nog geruchten dat de RTX 3060 Ti op 17 november zou uitkomen, maar volgens EXP review is dat uitgesteld tot 2 december. De Chinese site heeft in het verleden vaker juiste informatie over Nvidia-producten voortijdig gepubliceerd.

In september gingen er al geruchten over de komst van een GeForce RTX 3060 Ti; toen werd nog gesproken over een release in oktober. Bij het verschijnen van de RTX 3080 en 3090 bleek de verkrijgbaarheid echter problematisch. Nvidia besloot de release van de RTX 3070 daarom twee weken uit te stellen.

Nvidia heeft zelf nog niets gezegd over de komst van de RTX 3060 Ti, maar het bestaan van de kaart is bevestigd door registraties van fabrikanten. Veel van de specificaties zijn ook bekend, onder andere via een validatie van GPU-Z. De kaart krijgt vermoedelijk een prijs rond vierhonderd euro.

Volgens geruchten werkt Nvidia ook aan een RTX 3070 Ti en onlangs verschenen er details over een gpu die Nvidia voor een RTX 3080 Ti zou kunnen gebruiken. Concrete details over die videokaarten zijn er nog niet en het is onduidelijk wanneer die verschijnen.