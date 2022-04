Nvidia brengt GeForce RTX 3060 Ti woensdag uit voor 419 euro

Nvidia heeft zijn GeForce RTX 3060 Ti aangekondigd. De videokaart gebruikt net als de RTX 3070 de GA104-gpu, maar niet alle CUDA-cores zijn actief. De RTX 3060 Ti heeft 4864 cores, bij de RTX 3070 zijn dat er 5888. De videokaart krijgt een adviesprijs van 419 euro.

Net als de RTX 3070 heeft ook de nieuwe GeForce RTX 3060 Ti 8GB aan GDDR6-geheugen met een snelheid van 14Gbit/s. Ook de koeler, pcb en 12pins-connector van de Founders Edition van de RTX 3060 Ti zijn gelijk aan die van de RTX 3070. Alleen het aantal CUDA-cores wijkt af van de duurdere videokaart en de total graphics power komt daarmee uit op 200W, iets minder dan de 220W van de RTX 3070.

Tweakers heeft een review van de RTX 3060 Ti Founders Edition gepubliceerd. In de praktijk is de videokaart een paar procent sneller dan de RTX 2080 Super van de vorige generatie en zo'n tien procent langzamer dan de RTX 3070. Nvidia brengt zijn Founders Edition woensdag 2 december uit om 15:00 uur Nederlandse tijd. Ook zijn vanaf dan aangepaste RTX 3060 Ti-videokaarten van andere fabrikanten te koop.

Hoe het zit met de verkrijgbaarheid van de RTX 3060 Ti zal moeten blijken. De verkrijgbaarheid van de andere GeForce RTX 30-kaarten was rondom de release problematisch en veel kaarten zijn nog altijd niet of slecht leverbaar. Mogelijk is de RTX 3060 Ti beter verkrijgbaar, omdat Nvidia voor deze videokaart GA104-gpu's kan gebruiken met kleine defecten, die daardoor niet geschikt zijn voor de duurdere RTX 3070.

In een persbericht noemt Nvidia nadrukkelijk dat de RTX 3060 Ti de eerste kaart is in een familie van 3060-kaarten. Daaruit blijkt dat er meer RTX 3060-varianten zullen volgen. Details daarover zijn nog niet bekend.