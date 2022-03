Black Friday was drukste dag voor iDEAL ooit met 4,65 miljoen transacties

Afgelopen Black Friday was de drukste dag voor iDEAL ooit, meldt Betaalvereniging Nederland. Er zijn zo'n 4,65 miljoen transacties gedaan, voor een geschatte 395 miljoen euro. Naar schatting zijn er bijna 50 procent meer aankopen met iDEAL gedaan dan vorig jaar.

Volgens Betaalvereniging Nederland namen de online verkopen toe in de periode rondom Black Friday en Cyber Monday, maar namen de aankopen in fysieke winkels af. Het bedrag dat met iDEAL is uitgegeven is bijna 30 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In winkels is aan de toonbank ruim 10 procent minder vaak gepind en de omzet in fysieke winkels was tussen de 5 en 10 procent lager.

In vergelijking met een normale week in september dit jaar, werd er in de periode rondom Black Friday bijna 55 procent vaker met iDEAL in webwinkels afgerekend, met een omzet die ruim 85 procent hoger was dan gebruikelijk.

Hoewel het aantal online aankopen steeg, was het totale aantal transacties en de omzet in de Black Friday-periode dit jaar lager dan vorig jaar volgens Betaalvereniging Nederland. Dat komt vermoedelijk door de coronacrisis, waardoor minder werd uitgegeven in fysieke winkels. Zaterdag was de drukste winkeldag, met 19 miljoen pinbetalingen die goed waren voor een omzet van 564 miljoen euro.