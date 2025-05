Betaalsysteem iDEAL krijgt deze zomer profielen voor sneller bestellen

Currence brengt deze zomer 'het nieuwe iDEAL' uit. Gebruikers krijgen daarmee de mogelijkheid om een persoonlijk profiel te koppelen aan het betaalsysteem, bijvoorbeeld voor het makkelijker opgeven van bezorgadressen en gewenste bezorgopties bij webwinkels.

De releaseperiode van het nieuwe iDEAL is tijdens de Webwinkel Vakdagen bevestigd door Amos Kater, schrijft ook Emerce. Hij is head of products bij iDEAL-beheerder Currence. Met deze nieuwe versie krijgen gebruikers de optie om een iDEAL-profiel aanmaken, hoewel dat niet verplicht wordt om het betaalsysteem te gebruiken. De profielgegevens worden opgeslagen bij Currence, niet bij de banken.

Met een dergelijk profiel wordt het volgens Currence mogelijk om sneller producten te bestellen bij webwinkels. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om een voorkeursbankrekening op te geven voor het sneller doen van betalingen. Gebruikers kunnen daarnaast adresgegevens en bezorgopties opslaan, zodat die niet bij afzonderlijke webwinkels ingevuld dienen te worden. Gebruikers kunnen deze opties gebruiken met de optie 'Snel Betalen', die wordt toegevoegd aan iDEAL. Het blijft echter ook mogelijk om het betaalsysteem op de oude manier te blijven gebruiken.

Daarnaast gaan betalingen via iDEAL met de nieuwe versie niet meer via individuele bankenwebsites. Momenteel worden gebruikers bij een iDEAL-betaling doorverwezen naar de website van hun bank, waar ze de betaling kunnen afronden. Met het nieuwe iDEAL hoeven gebruikers de webwinkel niet te verlaten om te betalen. Later worden andere nieuwe functies toegevoegd aan het betaalsysteem. Op termijn wordt het bijvoorbeeld mogelijk om gespreide of uitgestelde betalingen in te plannen.

Betaalsysteem iDEAL werd in 2005 geïntroduceerd. Uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland bleek dat 70 procent van de online aankopen in Nederland wordt afgerekend via iDEAL. In 2022 werden ruim een miljard betalingen via de dienst gedaan.