ING Nederland meldt storing waardoor ING-betalingen iDEAL niet werken - update

Klanten van ING Nederland kunnen momenteel problemen ervaren met betalingen via iDEAL. ING heeft de problemen ondertussen bevestigd en vertelt tegen Tweakers dat het om een interne technische storing gaat. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Volgens de ING zijn er vanaf woensdagochtend 11.14 uur problemen met iDEAL-betalingen. Kort daarvoor begonnen klanten met het melden van een storing via Allestoringen. Op beschikbaarheid.ideal.nl staat tevens dat de Nederlandse bank met een storing kampt.

Klanten zouden niet in staat zijn om hun ING-rekening via het Nederlandse betalingssysteem te selecteren. De bank benadrukt in een statement dat gebruikers wel geld kunnen overschrijven via de app en betalingen met een pinpas kunnen uitvoeren; alleen iDEAL-overschrijvingen worden belemmerd door de storing.

ING onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is. Maandag vond er een algehele storing van diensten van de ING plaats. De woordvoerder zegt dat er geen sprake is van een aanval van buitenaf; het gaat om een interne technische storing.

Update, 19.16 uur: Inmiddels meldt de ING dat de storing weer verholpen is en dat klanten van de ING in principe weer gewoon gebruik kunnen maken van iDEAL voor betalingen. Dit komt overeen met het teruglopende aantal meldingen op Allestoringen en het groene vinkje op de iDEAL-website.

Een woordvoerder benadrukt overigens nog wel dat betalingen niet direct voor iedereen als normaal zouden kunnen verlopen omdat het momenteel extra druk is. Veel betalingen zijn immers uitgesteld omdat de service grofweg zeven uur niet beschikbaar was. Het is niet bekend wanneer het betalingssysteem weer compleet zoals gebruikelijk werkt.

De bank meldt tot slot dat de oorzaak van de interne storing niets te maken had met de storing van eerder deze week.

Update, 16.52 uur: De titel van het bericht is aangepast om beter te reflecteren dat iDEAL voor ING-klanten niet werkt, maar als dienst als geheel in principe zoals normaal functioneert.