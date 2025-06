ING Nederland meldt storing met inloggen en overboeken via site en apps - update

Nederlandse ING-klanten kunnen problemen ervaren bij het inloggen in de site of app, of bij het overboeken. De bank bevestigt dat er problemen zijn en zegt aan een oplossing te werken. Een oorzaak wordt niet genoemd.

Op een storingspagina zegt de bank dat er problemen zijn met de websites Mijn ING voor zowel zakelijke als particuliere klanten, en met de Mobiel Bankieren-apps. Volgens Allestoringen begonnen de problemen rond 15.00 uur.

De storing lijkt niet alle ING-klanten te treffen. Op Twitter geven klanten onder meer aan dat ze wel kunnen inloggen, maar daarna geen geld kunnen overmaken. Anderen geven weer aan niet in te kunnen loggen. ING-klanten kunnen door de storing ook problemen ervaren met iDEAL.

Update, 21.00 uur: De vermelde storing lijkt ondertussen weer verholpen. Op Allestoringen worden op het moment van schrijven nog slechts enkele meldingen van een storing gemaakt. Op de gelinkte storingspagina van de ING staat bij alle diensten dat er 'moment geen storing' is, waar er tot voor kort nog meerdere problemen voor zowel zakelijke als particuliere klanten van de bank gemeld werden.