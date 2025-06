Cyan Worlds kondigt remake aan van puzzelgame Riven

Cyan Worlds werkt aan een remake van Riven, een game die maandag 25 jaar geleden verscheen. Spelers kunnen in de remake vrijelijk door de spelwereld bewegen, in tegenstelling tot het origineel. Er is nog geen releasedatum bekend.

De ontwikkelaars benadrukken dat de nieuwe Riven-game verdergaat dan een remaster en dus helemaal opnieuw wordt gemaakt. Of het spel net als het origineel ook als point-and-click-game te spelen is, is nog niet bekend. De ontwikkelaars zeggen hier later meer over te delen.

Wanneer het spel moet verschijnen en voor welke platformen, is eveneens nog niet bekend. De makers zeggen wel dat kopers van het origineel ook de remake moeten aanschaffen. Deze komt dus niet als gratis update beschikbaar voor het origineel.

Riven verscheen oorspronkelijk op 31 oktober 1997 voor de pc en consoles als opvolger van Myst. Beide games zijn door Cyan Worlds gemaakt, de studio die ook de remake maakt. Dit bedrijf heeft vorig jaar al een remake van Myst uitgebracht en hierbij moderne technieken gebruikt als FidelityFX Super Resolution en raytracing.