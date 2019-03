Ontwikkelaar Myst zamelt geld in voor vr-game Firmament

Ontwikkelstudio Cyan is begonnen met een crowdfundingcampagne om geld in te zamelen voor zijn vr-game Firmament. De studio is bekend van Myst, Riven en Obduction. De nieuwe game wordt ontwikkeld voor Oculus- en Vive-headsets, maar zal ook zonder vr-headset te spelen zijn.

Firmament is net als eerder werk van de studio een puzzelgame en in het nieuwe spel staat een Clockwork Companion centraal. Spelers kunnen niet praten met die metgezel, maar moeten communiceren met handgebaren. Bij de vr-versie van de game werkt dat met bewegingscontrollers.

Cyan heeft Russel Brower aangetrokken om de muziek voor de game te verzorgen. Hij was ook verantwoordelijk voor de muziek in World of Warcraft. Backers van het project krijgen exclusieve dlc in de vorm van cosmetische aanpassingen in het vooruitzicht gesteld. Geïnteresseerden kunnen via Discord in contact komen met de makers om het ontwikkelproces te volgen.

De game wordt gemaakt in Unreal Engine 4 en de focus ligt op het ontwikkelen van een Windows-versie. De makers willen wel een macOS-versie maken, maar denken dat ze daar niet genoeg middelen voor zullen hebben. Als er meer geld beschikbaar komt dan verwacht, zou er ook een macOS-versie kunnen komen. Ook merken de ontwikkelaars op dat de gamewereld snel verandert en dat er wellicht andere mogelijkheden zijn voor Mac-gebruikers om de game te spelen. Misschien doelt Cyan daarmee op een streamingdienst als Google Stadia.

Via welke stores de game uitkomt, heeft Cyan nog niet beslist. Omdat de game voor de vr-brillen van Oculus en HTC uitkomt, wordt verwacht dat het spel in de onlinewinkels van die fabrikanten verschijnt. Verder zou een release op Steam of in de Epic Game Store mogelijk zijn, of via een platform dat games zonder drm aanbiedt. Pas rondom de release zal Cyan daarover beslissen.

Het is niet de eerst keer dat Cyan Kickstarter gebruikt om het ontwikkelen van een game te bekostigen. Vorig jaar haalde het team 2,8 miljoen dollar op om Myst 25 Anniversary te maken en ook Obduction werd via een succesvolle crowdfundingcampagne op de markt gebracht.

Cyan werkt al een tijdje aan Firmament; de game werd begin vorig jaar aangekondigd. De studio zegt zo'n 1,3 miljoen dollar nodig te hebben om de game af te maken. Op het moment van schrijven is er zo'n 280.000 dollar opgehaald en het project steunen kan nog tot en met 27 april. Mensen die minimaal 30 dollar inleggen, krijgen de game als deze af is. Cyan verwacht dat Firmament in juli 2020 uitkomt.