Marechaussee pakt twee verdachten op na diefstal vrachtwagen vol Surface-laptops

De Koninklijke Marechaussee heeft een man uit Nijmegen en een uit Beverwijk aangehouden in verband met de diefstal van een vrachtwagen vol Surface-laptops en -tablets van Microsoft in oktober vorig jaar. De lading had een waarde van 5 miljoen euro.

De twee verdachten zijn afgelopen maandag aangehouden na tips die de Koninklijke Marechaussee ontving na een uitzending van Opsporing Verzocht begin februari. Het onderzoek naar de zaak loopt nog, mede omdat de gestolen lading zelf nog niet terecht is.

De diefstal vond 's nachts 4 oktober vorig jaar plaats bij luchthaven Schiphol. De vrachtwagen was die avond volgeladen met Surface Laptops en Surface Pro's, en werd om 03.00 uur onbeheerd aan de Reykjavikweg achtergelaten. De bedoeling was dat de chauffeur deze in de ochtend zou meenemen, maar op bewakingsbeelden is te zien dat een onbekende er rond 04.50 uur mee wegrijdt.

De politie heeft informatie dat de vrachtwagen tussen 05.00 en 06.00 uur aan de Kagerweg in Assendelft heeft stilgestaan, mogelijk om de lading te verplaatsen naar andere voertuigen. Hoewel twee verdachten zijn aangehouden, is de gestolen lading nog niet terecht. De Koninklijke Marechaussee roept mensen op het te melden als ze verdachte advertenties en verkopers tegenkomen die Surface-laptops en -tablets met de desbetreffende typenummers aanbieden.

Gestolen Surface Laptops Typenummer Kleur Processor Opslag Ram LQV-00004 Platinum Core i7 1TB 16GB JKQ-00069 Zwart Core i7 256GB 8GB LQR-00004 Platinum Corei 7 256GB 8GB JKQ-00069 Zwart Core i7 512GB 16GB LQT-00027 Platinum Core i7 512GB 16GB