Dieven stelen 313 iPhone X-exemplaren uit UPS-busje in San Francisco

Dieven zijn erin geslaagd 313 exemplaren van de iPhone X te ontvreemden vanuit een busje van bezorgdienst UPS bij een Apple Store in de Amerikaanse stad San Francisco. De 313 iPhones vertegenwoordigen een winkelwaarde van 350.000 tot 400.000 euro.

De diefstal vond plaats bij het winkelcentrum Stonestown in San Francisco, meldt het Chineestalige lokale tv-station KSTF. De Apple Store kreeg zoveel exemplaren van de smartphone, omdat de release vrijdag plaatsvindt en veel klanten die het toestel hebben voorbesteld de keuze hebben gemaakt om hem op te halen in een Apple-winkel. Die mensen krijgen nog steeds op tijd een iPhone X, zo zegt een politiewoordvoerder.

Het zal lastig zijn voor de dieven om de spullen ongetraceerd door te verkopen, omdat de toestellen voorzien zijn van serienummers en imei's die bekend zijn bij Apple. Daardoor zou het in theorie mogelijk moeten zijn om de toestellen te blokkeren voor gebruik, waardoor de dieven ze niet zouden kunnen activeren. Het is onduidelijk of dat is gebeurd.

Apple brengt de iPhone X vrijdag uit. Het gaat om de eerste iPhone met oledscherm en zonder Home-knop. Tweakers heeft na de aankondiging in september een preview geplaatst van Apples nieuwe smartphone.