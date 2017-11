Apple lost probleem op waarbij scherm van iPhone X niet reageert in kou

Apple heeft iOS 11.1.2 uitgebracht. De update lost een probleem bij de iPhone X op, waarbij het scherm even niet reageert als de telefoon in een koude omgeving wordt gebruikt. Ook lost de update een probleem op met de vertekening van Live Photos en video's.

Apple geeft geen inzicht in wat het schermprobleem precies veroorzaakte of hoe het is opgelost. Gebruikers ontdekten vorige week dat het touchscreen van de iPhone X even niet reageert als de omgevingstemperatuur snel daalt. In de praktijk was dat volgens gebruikers te merken als zij van binnen naar buiten gingen bij koud weer.

In de releasenotes van iOS 11.1.2 staat dat het probleem is opgelost. Na de bevindingen van de gebruikers reageerde Apple al snel en beloofde het bedrijf een oplossing. Niet alle iPhone X-gebruikers hadden last van het verschijnsel. Het probleem kwam niet naar voren tijdens de review van de iPhone X die Tweakers maakte.

Terugkijken: Apple iPhone X-videoreview