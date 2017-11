Teardown toont dat iPhone X twee accucellen en minuscuul moederbord heeft

De accu van de iPhone X bestaat in tegenstelling tot die van eerdere iPhone-modellen uit twee cellen. Apple heeft het pcb van het toestel verder flink verkleind ten opzichte van vorige iPhones. Dat blijkt uit de teardown van iFixit.

Vrijdag ging de iPhone X in de verkoop, en sites als iFixit en Chipworks grijpen de gelegenheid aan om hun teardowns van het toestel te publiceren. De site constateert dat de binnenkant van de iPhone X grotendeels ingenomen wordt door een duale accu: een van de cellen ligt horizontaal, de ander ligt verticaal. Net als bij de iPhone 7 Plus en 8 Plus opent het scherm zijwaarts.

Verder verbaast iFixit zich over de miniaturisering van het pcb: het moederbord zou een omvang van 70 procent van die van de iPhone 8 Plus hebben. Apple heeft de verkleining bereikt door het pcb als het ware dubbel te vouwen. Volgens iFixit deed Apple dit eerder alleen bij de allereerste iPhone. De site tekent aan dat repareren van het moederbord hierdoor wel zeer lastig, dan wel nagenoeg onmogelijk is.

Uiteindelijk geeft iFixit de smartphone een 6 wat betreft repareerbaarheid. Het vervangen van de accu en het scherm is te doen, hoewel dit laatste aanzienlijk duurder is dan voorheen. Het veelvuldige gebruik van schroeven in plaats van verlijmen krijgt een pluspunt. Complex gebruik van kabels hindert de mogelijkheden tot repareren en de aanwezigheid van glas aan voor- en achterkant verhoogt het risico op valschade. Bij een gebroken achterkant moet elke onderdeel en het hele chassis vervangen worden, stelt de site.