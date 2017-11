Samsung start verkoop 43"-versie van Frame TV

Samsung is de verkoop gestart van een Frame TV-model met beelddiagonaal van 43 inch. De kleinere versie komt naast de 55"- en 65"-versie van de televisie met 'fotolijst'-ontwerp op de markt. De adviesprijs bedraagt 1499 euro.

De 43"-versie van de lcdtv The Frame is bij de eerste webwinkels beschikbaar, blijkt uit de Pricewatch. Samsung kondigde het derde model in zijn The Frame-serie tijdens de IFA-elektronicabeurs in Berlijn aan, in september. De modellen met 55"- en 65"-scherm zijn sinds juni in de Benelux beschikbaar, voor adviesprijzen van respectievelijk 2399 euro en 3199 euro.

The Frame is een lcdtv met resolutie van 3840x2160 pixels en ondersteuning voor hdr. De tv heeft vier keer hdmi en drie usb-poorten. De fabrikant richt zich op gebruik aan de muur, waarbij de tv in dienst moet doen als fotolijst of kunstwerk als deze geen tv-signaal weergeeft, inclusief pass-partout en verwisselbare lijsten. Samsung voorziet The Frame-tv's daarvoor van meer dan honderd kunstwerken die weergegeven kunnen worden.

Daarnaast kunnen gebruikers instellen dat het scherm eigen afbeeldingen toont. Een bewegingssensor detecteert of personen de kamer in- of uitlopen, waarmee de Art Mode automatisch in- of juist uitgeschakeld kan worden.