Samsung brengt in 2019 Qled-versie van The Frame-tv uit

Samsung laat weten dat het op de CES-beurs in januari 2019 nieuwe versies gaat tonen van The Frame- en The Serif-tv's. Deze tv's, die zijn ontworpen om in een huiselijk interieur op te gaan, worden in 2019 geüpdatet met een quantum dot-laag, zodat ze als Qled-tv's worden aangeduid.

Samsung meldt dat de toevoeging in de Qled-lijn ervoor zorgt dat The Frame en The Serif betere contrastwaarden krijgen, diepere zwartwaarden en betere kleuren. Daarnaast krijgen bezitters van The Frame toegang tot meer dan duizend kunstwerken, waaronder werken van het Nederlandse Van Gogh-museum; de samenwerking met dit museum werd eerder al bekendgemaakt. The Frame krijgt ook ondersteuning voor Bixby.

De eveneens al bestaande The Serif-tv is in tegenstelling tot The Frame geen schilderij aan de muur, maar wordt door Samsung gepresenteerd als een design-tv die overal in huis kan staan, mede omdat alle draden en ingangen zijn verborgen. Ook deze tv krijgt in wordt in 2019 voorzien van een quantum dot-laag en zal volgens Samsung in 2019 ook in elektronicazaken worden verkocht; tot nu toe was het apparaat vooral te vinden in bepaalde meubelzaken.

De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nog geen nadere details of specificaties van beide tv-modellen bekendgemaakt. Zo is nog onduidelijk in welke schermformaten de 2019-versies beschikbaar komen en hoeveel ze gaan kosten.