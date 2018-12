Gerucht: Samsung komt volgend jaar met budgetsmartphone met 5000mAh-accu

Samsung komt volgens geruchten met een nieuwe serie budgetsmartphones, waaronder een model met een 5000mAh-accu. Het zou gaan om de Galaxy M20 en ook zou er een Galaxy M30 verschijnen. De smartphones komen in Europa uit.

De Duitse website AllAboutSamsung claimt details over de Galaxy M20, ofwel de SM-M205 in handen te hebben. Eerder bracht de website vroegtijdig juiste informatie over de Galaxy A9 naar buiten. De M20 zou afmetingen van 156,4x74,5mm hebben en 8,8mm dik zijn. Het toestel zou een 5000mAh-accu krijgen en daarmee is het de accu met de hoogste capaciteit in een Samsung-smartphone.

Vermoedelijk krijgt het toestel een druppelvormige inkeping. Het zou Samsungs eerste telefoon zijn met een notch in die vorm. De Zuid-Koreaanse fabrikant toonde eerder wel al verschillende schermen die het gaat gebruiken, waaronder een scherm met druppelvormige inkeping. Eerder deze maand kwam er een foto online van wat vermoedelijk het scherm van de Galaxy M20 is.

De Galaxy M20 zou aan de achterkant een dubbele camera hebben, met resoluties van dertien en vijf megapixel. Het scherm is waarschijnlijk een lcd en geen oled. Ook zou het toestel op Android 8.1 draaien, met Samsungs eigen schil.

Volgens de Nederlandse website GalaxyClub komt de M20 uit in Europa, maar of Samsung het toestel in de Benelux gaat aanbieden is nog niet duidelijk. De website noemt Engeland, Duitsland, Frankrijk, Polen en ScandinaviŽ als bevestigde landen. De Galaxy M-modellen worden onder de Galaxy A-serie gepositioneerd en moeten de J-serie vervangen. Samsung verkoopt toestellen in de Galaxy J-serie voor minder dan tweehonderd euro.