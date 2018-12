Wave Computing maakt mips-instructieset open source

Wave Computing gaat de mips-instructieset open source maken. In het eerste kwartaal van volgend jaar start het bedrijf met zijn MIPS Open-initiatief. Bedrijven die meedoen krijgen ondersteuning en worden beschermd door het patentenportfolio van het bedrijf.

Wave Computing denk dat het open source maken van de mips-instructieset ervoor zorgt dat er meer nieuwe socs op basis van de architectuur ontwikkeld worden. Het zou chipfabrikanten, ontwikkelaars en universiteiten in staat moeten stellen om snel een soc te ontwerpen. Er hoeven geen licentiebedragen of royalty's betaald te worden.

Het bedrijf gaat de nieuwste 32bit- en 64bit-versies van de mips-instruction set architectures ter download beschikbaar stellen en zal bedrijven die deelnemen beschermen middels zijn patentenportfolio. In het eerste kwartaal van 2019 gaat Wave Computing details bekendmaken over hoe bedrijven mee kunnen doen aan het MIPS Open-initiatief.

Wave Computing kreeg in juni dit jaar de mips-instructieset in handen door de overname van MIPS Tech. Het bedrijf maakt zelf hardware voor versnelling van kunstmatige intelligentie en gebruikt daar mips-processors voor.

De mips-architectuur bestaat al 35 jaar en kwam voort uit universitair onderzoek. In de jaren tachtig werd de architectuur gebruikt voor processors in pc's en servers en in de jaren negentig kwamen er veel gameconsoles uit met mips-processors, waaronder de Nintendo 64 en de Sony PlayStation. Later richtte het bedrijf zich op chips voor embedded systemen. Er zouden in totaal meer dan 8,5 miljard chips zijn geleverd die gebaseerd zijn op de mips-instructieset.