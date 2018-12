Ubisoft geeft For Honor derde jaar aan content

Ubisoft maakt bekend dat For Honor een derde jaar aan content krijgt. Onder de noemer The Year of the Harbinger krijgt het spel vier nieuwe Heroes en doorlopend komen er verbeteringen en nieuwe maps. De eerste update verschijnt 31 januari.

Ubisoft verdeelt The Year of the Harbinger in vier seizoenen. Het eerste seizoen heet Vortinger en voegt een nieuwe Knight-hero toe. Deze update komt op 31 januari uit. De drie seizoenen daarna brengen een nieuwe Samurai, Viking en Wu Lin, details hierover zijn nog niet bekendgemaakt.

Spelers die een Year 3 Pass kopen krijgen vroegtijdig toegang tot de nieuwe Heroes. Het is niet vereist om te betalen voor de updates, de nieuwe helden kunnen een week na de release door iedereen vrijgespeeld worden, daar moet dan 15.000 Steel voor betaald worden, wat is te verdienen in de game.

Ubisoft biedt de Year 3 Pass los aan voor dertig euro en als onderdeel van de honderd euro kostende For Honor Complete Edition, die bevat ook de Year 1 Pass en de Marching Fire-uitbreiding die vorig jaar uitkwam. Zwaardvechtgame For Honor kwam in 2017 uit en volgens Ubisoft heeft de game vijftien miljoen spelers.