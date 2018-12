Twitter activeert knop in iOS-app voor tweets in chronologische volgorde

Twitter geeft zijn iOS-app een knop waarmee gebruikers recente tweets kunnen bekijken in chronologische volgorde, zonder tweets die op basis van algoritmes zijn gepositioneerd. Binnenkort komt de functie ook naar Android.

Twitter noemt de betreffende knop 'sparkle' en door op de sterretjes te klikken, krijgen gebruikers tijdelijk tweets in een chronologische volgorde te zien, waarbij nieuwe tweets eerst geplaatst worden. In deze weergave zijn geen tweets toegevoegd op basis van algoritmes.

Het is niet mogelijk om de chronologische weergave permanent te activeren. Volgens Twitter krijgen gebruikers 'al ze later opnieuw naar de tijdlijn kijken' weer de Top Tweets te zien. Dat zijn tweets die op basis van een algoritme zijn geselecteerd.

Twitter kondigde in september al aan dat er een optie zou komen voor tweets in chronologische weergave. In november werd de aanwezigheid van de toggle al in de iOS-app ontdekt, maar Twitter maakte er toen nog geen details over bekend.

Wanneer apps voor andere platformen en de browserversie van Twitter het 'sparkle'-knopje krijgen, is nog niet duidelijk. Twitter zegt 'in de komende weken' de functionaliteit toe te voegen. Gebruikers van de iOS-app krijgen de functie deze week.