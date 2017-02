Door Jurian Ubachs, zaterdag 25 februari 2017 12:00, 19 reacties • Feedback

Ridders, Vikingen, samoerai: alle drie horen ze onmiskenbaar bij wat we 'stoere krijgers' kunnen noemen. Ze kunnen allemaal overweg met verschillende wapens en zijn verantwoordelijk voor heftige veldslagen en flinke slachtpartijen. Maar welke van de genoemde types is het sterkst? Welke historische krijger zou victorie kraaien, mochten de drie elkaar tegenkomen? Gezien de andere tijdperken en gebieden waar die strijders actief waren, is dat uiteraard geen realistische vraag. Gelukkig hoeven games niet altijd realistisch te zijn. En dus kunnen we deze titanenstrijd der historische vechtersbazen uitgebreid in actie zien, in Ubisofts actiespel For Honor.

Trailer van For Honor.

Ubisoft schotelt gamers een alternatieve werkelijkheid voor, om maar niet te zeggen een sprookje, waarin de drie genoemde soorten krijgers verzanden in een duizend jaar durende strijd. Die strijd krijgt de speler van alle kanten mee. De game bevat een singleplayer-campagne waarin de drie stromingen elk hun eigen hoofdstuk hebben, en in de multiplayer-modus kan uiteraard ook worden gekozen voor het type krijger van jouw voorkeur. Je kunt dus op meerdere manieren aan de slag met The Legion, The Chosen en The Warborn, oftewel de ridders, samoerai en Vikingen.

Welke spelmodus je ook speelt, de basis van de gameplay is altijd hetzelfde. In de basis is For Honor een third-person actiegame, en als speler controleer je steeds één held tegelijk. Met die held begeef je je op het slagveld, waar andere helden en wat minder indrukwekkende soldaten rondrennen. Het doel verschilt per spelmodus en per missie in de campagne, maar in grote lijnen gebeurt steeds hetzelfde: je stort je in een gevecht, maait groepen nietszeggende soldaten uit de weg, en moet af en toe een duel aangaan met een krijger die wat meer uit hetzelfde hout is gesneden als jouw vechtersbaas. For Honor draait voornamelijk om de duels die dan ontstaan.

In zo'n duel focus je je dus op één vijand. Je kiest daarbij eerst een houding, die gericht kan zijn naar links, naar rechts of naar boven. Je vijand doet hetzelfde. Je kunt hem dan een snelle of zware klap geven. Het succes van die aanval hangt af van je eigen houding, en van die van je vijand. Komen de houdingen overeen, dan blokt de een de aanval van de ander. Voer je je aanval uit terwijl je tegenstander een andere houding heeft, dan heeft je aanval succes. Die simpele basisregel is allesbepalend in de gameplay van For Honor. Natuurlijk zijn er ook andere belangrijke bewegingen. Een goed getimede 'dodge' kan ook voordeel opleveren en met een andere klap kun je de defensieve houding van een vijand openbreken, zodat je hem omver kunt werpen of snel kunt aanvallen.

De truc van het vechten zit hem in For Honor dus in timing: net op tijd naar een andere houding schakelen dan de houding van je tegenstander, en hopen dat hij niet op tijd kan anticiperen. Het is echter meer dan alleen dat. De vier archetypes aan de drie zijdes hebben allemaal ook nog eigen sterke en zwakke punten. De Assassin-klasse is bijvoorbeeld minder sterk, maar sneller dan de andere drie. De Hybrid is langzamer, maar met zijn langere wapen bij uitstek geschikt om groepen soldaten weg te meppen. Zo'n soldaat heerst als geen ander over een open slagveld.