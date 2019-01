Samsung brengt over twee weken serie budgetsmartphones met grote accu's uit

Samsung gaat vanaf eind januari een nieuwe serie van budgetsmartphones uitbrengen. Deze goedkoopste modellen komen eerst in India uit en zullen zich richten op onder meer grote accu's en snelladen.

De prijzen van de smartphones zullen lopen vanaf 10.000 tot 20.000 Indiase roepies, omgerekend momenteel ongeveer 125 to 250 euro, meldt Reuters op basis van een interview met een topman van Samsung India. De Zuid-Koreaanse elektronicamaker wil nog geen specs noemen van de nieuwe apparaten. De toestellen krijgen als serienaam Galaxy M, bijvoorbeeld Galaxy M20.

Met de budgetsmartphones wil Samsung de concurrentie aangaan met diverse series van budgetsmartphones van concurrenten, zoals Redmi van Xiaomi, Honor van Huawei en Realme van Oppo. De fabrikant gaat de M-telefoons alleen op de eigen website en op Amazon.com verkopen, net zoals veel van de concurrenten dat doen.

Volgens de topman richten de Galaxy M-telefoons zich op een jonge doelgroep, met functies als een grote accu en snelladen. Eerdere geruchten wijzen er bovendien op dat de toestellen een scherm krijgen met een inkeping bovenin, iets dat Samsung nog niet eerder in smartphones heeft gezet. Volgens die geruchten krijgt de M20 een 5000mAh-accu.

Als Samsung de toestellen eind januari wil uitbrengen, zal een aankondiging vermoedelijk snel volgen. Samsung bracht zijn goedkoopste telefoons tot nu toe uit in de Galaxy J-serie. Na de release in India komen de Galaxy M-telefoons uit in andere landen. Of dat ook in de Benelux zal zijn, is vooralsnog onbekend.